Куминга рассказал о своём игровом времени после недовольства действиями Керра

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга прокомментировал своё игровое время в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз».

«Я выхожу со скамейки запасных с самого начала моего пребывания здесь, так что это вообще никак на меня не повлияло. Я остаюсь профессионалом и стараюсь помочь команде победить.

Мне понравилось играть с теми парнями, которые были у нас сегодня. Если я знаю, что помог команде победить или просто получил удовольствие на площадке, то в целом без разницы, что я получил меньше минут», – сказал Куминга на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Ранее Куминга заявлял, что сомневается в том, что главный тренер клуба из Сан-Франциско Стив Керр позволит ему раскрыть свой потенциал.

Отметим, что «Уорриорз» обыграли «Чикаго» со счётом 140:131. Но матч в большинстве своём запомнился ситуацией с освистыванием Тельмы Крауз, которая является вдовой бывшего генерального менеджера «быков» Джерри Крауза.