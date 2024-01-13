Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Куминга рассказал о своём игровом времени после недовольства действиями Керра

Куминга рассказал о своём игровом времени после недовольства действиями Керра
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга прокомментировал своё игровое время в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз».

«Я выхожу со скамейки запасных с самого начала моего пребывания здесь, так что это вообще никак на меня не повлияло. Я остаюсь профессионалом и стараюсь помочь команде победить.

Мне понравилось играть с теми парнями, которые были у нас сегодня. Если я знаю, что помог команде победить или просто получил удовольствие на площадке, то в целом без разницы, что я получил меньше минут», – сказал Куминга на пресс-конференции после матча с «Чикаго».

Ранее Куминга заявлял, что сомневается в том, что главный тренер клуба из Сан-Франциско Стив Керр позволит ему раскрыть свой потенциал.

Отметим, что «Уорриорз» обыграли «Чикаго» со счётом 140:131. Но матч в большинстве своём запомнился ситуацией с освистыванием Тельмы Крауз, которая является вдовой бывшего генерального менеджера «быков» Джерри Крауза.

Сейчас читают:
Видео
Вдова Крауза расплакалась во время церемонии «Чикаго» из-за освистывания своего мужа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android