«Локомотив-Кубань» победил лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА, уступая «-9» в первой половине

Сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 89:85.

Первые минуты прошли в равной борьбе, но в дальнейшем ЦСКА вырывался вперёд и завершил четверть с преимуществом в пять очков – 27:22. На эмоциональном подъёме армейцы выиграли и вторую четверть, оказавшись сильнее со счётом 26:22. Итог первой половины – 53:44 в пользу ЦСКА.

В третьем игровом отрезке хозяева паркета вернулись в борьбу за победу, обыграв соперника из Москвы со счётом 25:20. В заключительной партии матча «Локомотив-Кубань» действовал намного слаженнее и победил с результатом 20:12.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл, который набрал 30 очков.