Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» победил лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА, уступая «-9» в первой половине

«Локомотив-Кубань» победил лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА, уступая «-9» в первой половине
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 89:85.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Первые минуты прошли в равной борьбе, но в дальнейшем ЦСКА вырывался вперёд и завершил четверть с преимуществом в пять очков – 27:22. На эмоциональном подъёме армейцы выиграли и вторую четверть, оказавшись сильнее со счётом 26:22. Итог первой половины – 53:44 в пользу ЦСКА.

В третьем игровом отрезке хозяева паркета вернулись в борьбу за победу, обыграв соперника из Москвы со счётом 25:20. В заключительной партии матча «Локомотив-Кубань» действовал намного слаженнее и победил с результатом 20:12.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл, который набрал 30 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Ведищев, Емченко, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android