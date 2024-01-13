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ЦСКА допустил 21 потерю в игре с «Локомотивом-Кубань» – худший результат армейцев в сезоне

ЦСКА допустил 21 потерю в игре с «Локомотивом-Кубань» – худший результат армейцев в сезоне
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Московский ЦСКА допустил 21 потерю в гостевом матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Этот результат стал для армейцев худшим в сезоне и четвёртым худшим во всей Лиге. Антирекорд у «Самары» – 25 потерь за игру.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Ведищев, Емченко, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев

Напомним, сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 89:85.

Для «Локомотива‑Кубани» эта победа стала седьмой подряд, краснодарский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, пребывает на первом месте.

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