ЦСКА допустил 21 потерю в игре с «Локомотивом-Кубань» – худший результат армейцев в сезоне

Московский ЦСКА допустил 21 потерю в гостевом матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Этот результат стал для армейцев худшим в сезоне и четвёртым худшим во всей Лиге. Антирекорд у «Самары» – 25 потерь за игру.

Напомним, сегодня, 13 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счётом 89:85.

Для «Локомотива‑Кубани» эта победа стала седьмой подряд, краснодарский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, пребывает на первом месте.