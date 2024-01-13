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Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал победу над «Руной»

Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал победу над «Руной»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил победу команды над «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Сегодня красноярский клуб победил московскую команду со счётом 89:82.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 11:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
89 : 82
Руна
Москва
Енисей: Мартин - 27, Ратэн-Мэйс - 22, Хопкинс - 14, Белянков - 10, Балашов - 6, Сонько - 5, Карпенко - 3, Долинин - 2, Бич, Топтунов, Лобарев, Загретдинов
Руна: Иванович - 20, Савин - 12, Походяев - 10, Попов - 10, Морган - 8, Сопин - 6, Хилл - 6, Раданов - 4, Тайус - 3, Жмако - 3, Янг, Комиссаров

«Я очень рад победе. Хотел бы поздравить обе команды с шикарной игрой, которую они сегодня показали. Уверен, что зрителям понравилось то, что они сегодня увидели. Говоря о нашей игре, хотел бы отметить, что большую часть матча мы показывали правильный баскетбол, за исключением второй четверти, когда провалились в обороне. Мы тогда не фолили в эпизодах, когда это требовалось. Это позволило соперникам забить очень много легких очков в быстром прорыве. Однако с третьей четверти мы восстановили нужную тактическую дисциплину в обороне и вернули себе преимущество. И уверенно контролировали игру до финального свистка», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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