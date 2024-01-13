Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал победу над «Руной»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил победу команды над «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Сегодня красноярский клуб победил московскую команду со счётом 89:82.

«Я очень рад победе. Хотел бы поздравить обе команды с шикарной игрой, которую они сегодня показали. Уверен, что зрителям понравилось то, что они сегодня увидели. Говоря о нашей игре, хотел бы отметить, что большую часть матча мы показывали правильный баскетбол, за исключением второй четверти, когда провалились в обороне. Мы тогда не фолили в эпизодах, когда это требовалось. Это позволило соперникам забить очень много легких очков в быстром прорыве. Однако с третьей четверти мы восстановили нужную тактическую дисциплину в обороне и вернули себе преимущество. И уверенно контролировали игру до финального свистка», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.