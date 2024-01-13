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Секулич объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» переломил ход матча с ЦСКА

Секулич объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» переломил ход матча с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о победе краснодарского клуба над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Встреча, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Ведищев, Емченко, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев

«Для нас это очень важная победа. И с турнирной точки зрения, и потому, что сегодня мы играли перед полной ареной – мы счастливы порадовать наших болельщиков, которые сегодня собрались в таком количестве. Все знают уровень ЦСКА, так что я по-настоящему горжусь тем, как наши игроки сыграли против такого соперника. В первой половине у нас было много проблем. Мы позволяли сопернику набирать лёгкие очки, совершали много ошибок. Но мы успешно внесли изменения в большом перерыве, что и позволило переломить ход матча.

На что именно мы сделали акцент в большом перерыве? Обо всём рассказывать не буду, нам с ЦСКА ещё не раз играть. Но если вкратце, то нашей главной задачей было ограничить их движение мяча, поиск свободных игроков и создание моментов для лёгких бросков», — приводит слова Секулича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

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