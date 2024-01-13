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Андрей Мартюк — об игре с ЦСКА: я быстро забыл о своём не идеальном самочувствии

Андрей Мартюк — об игре с ЦСКА: я быстро забыл о своём не идеальном самочувствии
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Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победу краснодарского клуба над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Встреча, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 30, Бэрфорд - 15, Мартюк - 10, Уайт - 8, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Емченко - 5, Узинский - 2, Елатонцев - 1, Квитковских, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 23, М'Бай - 21, Джекири - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 3, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев

«Как себя чувствую? Ну, не идеально. Но по ходу матча я быстро забыл о самочувствии. И сейчас очень рад. Отличная победа против очень сильного соперника. Мы хорошо боролись, и здорово, что у нас получилось переломить игру в 3-й четверти. О чём тренер говорил в большом перерыве? В основном, давал конкретные установки по поводу защиты. И просил более уверенно нападать», — приводит слова игрока официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в игре с ЦСКА набрал 10 очков, сделал 7 подборов.

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