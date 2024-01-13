Андрей Мартюк — об игре с ЦСКА: я быстро забыл о своём не идеальном самочувствии

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал победу краснодарского клуба над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Встреча, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.

«Как себя чувствую? Ну, не идеально. Но по ходу матча я быстро забыл о самочувствии. И сейчас очень рад. Отличная победа против очень сильного соперника. Мы хорошо боролись, и здорово, что у нас получилось переломить игру в 3-й четверти. О чём тренер говорил в большом перерыве? В основном, давал конкретные установки по поводу защиты. И просил более уверенно нападать», — приводит слова игрока официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в игре с ЦСКА набрал 10 очков, сделал 7 подборов.