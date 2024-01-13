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Акун-Пёрселл рассказал о словах Секулича в перерыве матча с ЦСКА

Акун-Пёрселл рассказал о словах Секулича в перерыве матча с ЦСКА
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Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл оценил победу краснодарского клуба над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Встреча, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 30, Бэрфорд - 15, Мартюк - 10, Уайт - 8, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Емченко - 5, Узинский - 2, Елатонцев - 1, Квитковских, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 23, М'Бай - 21, Джекири - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 3, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев

«Хороший результат для нас. В первой половине мы начали копать себе яму, но во второй половине перегруппировались, стали лучше играть, как команда, перестали давать сопернику забивать лёгкие мячи. Это и принесло нам победу.

Давно ли я в прошлый раз набирал более 30 очков за матч? В Единой лиге ВТБ это у меня впервые, но когда я играл за «Галатасарай», делал это много раз. О чём говорил тренер в большом перерыве? Чтобы мы не падали духом и продолжали следовать нашему плану на игру. Ещё мы внесли буквально пару поправок в наши действия при пик-н-роллах соперника. Потому что в первой половине ЦСКА регулярно наказывал нас после разменов. После большого перерыва мы все как следует включились, несколько раз по-настоящему здорово отзащищались и после этого здорово забивали», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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