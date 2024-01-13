«Можете гордиться собой». Мотивирующая речь Секулича в раздевалке после победы над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич посетил раздевалку краснодарского клуба после победы над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Словенский специалист произнёс мотивирующую речь для своих игроков.

«Можете гордиться собой и командой, потому что обыграть ЦСКА четыре раза подряд очень непросто. Но как я всегда говорил, это лишь один, первый шаг. Это здорово, но это пока ничего не значит. Всё самое главное в конце сезона. Вспомните прошлый год. Наслаждайтесь победой, но помните, что впереди очень непростая неделя», — сказал Секулич в видео, которое было опубликовано пресс-службой краснодарского клуба.

Игра «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.