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«Можете гордиться собой». Мотивирующая речь Секулича в раздевалке после победы над ЦСКА

«Можете гордиться собой». Мотивирующая речь Секулича в раздевалке после победы над ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич посетил раздевалку краснодарского клуба после победы над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Словенский специалист произнёс мотивирующую речь для своих игроков.

«Можете гордиться собой и командой, потому что обыграть ЦСКА четыре раза подряд очень непросто. Но как я всегда говорил, это лишь один, первый шаг. Это здорово, но это пока ничего не значит. Всё самое главное в конце сезона. Вспомните прошлый год. Наслаждайтесь победой, но помните, что впереди очень непростая неделя», — сказал Секулич в видео, которое было опубликовано пресс-службой краснодарского клуба.

Игра «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, которая сегодня состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 89:85.

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