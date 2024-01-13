Тренер ЦСКА Райкович объяснил неудачу команды в игре с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубани» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Сегодня московский клуб в гостях проиграл краснодарцам со счетом 85:89.

«Поздравления «Локо» с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите – вот главные факторы, повлиявшие на результат.

Сложно играть в защиту, когда твоя атака позволяет сопернику после перехватов посточнно убегать в быстрые отрывы. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов. Можно ли было защищаться лучше? Думаю, что да. Как именно – смогу сказать после того, как мы внимательно разберем этот матч», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.