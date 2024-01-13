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Тренер ЦСКА Райкович объяснил неудачу команды в игре с «Локомотивом-Кубань»

Тренер ЦСКА Райкович объяснил неудачу команды в игре с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубани» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Сегодня московский клуб в гостях проиграл краснодарцам со счетом 85:89.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 30, Бэрфорд - 15, Мартюк - 10, Уайт - 8, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Емченко - 5, Узинский - 2, Елатонцев - 1, Квитковских, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 23, М'Бай - 21, Джекири - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 3, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев

«Поздравления «Локо» с победой. Считаю, что в первой половине мы играли в хороший баскетбол и точно придерживались плана на игру. Но во второй половине нам не удалось сохранить холодную голову, под давлением соперника мы начали совершать много ошибок. 21 потеря и 16 подборов «Локо» на нашем щите – вот главные факторы, повлиявшие на результат.

Сложно играть в защиту, когда твоя атака позволяет сопернику после перехватов посточнно убегать в быстрые отрывы. Нужно больше тактической дисциплины, чтобы избегать подобных результатов. Можно ли было защищаться лучше? Думаю, что да. Как именно – смогу сказать после того, как мы внимательно разберем этот матч», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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