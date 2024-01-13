Тренер УНИКСа Перасович рассказал, почему казанцы проиграли «Парме»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от «Пармы» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю «Парму». Сегодня они сыграли лучше и заслуженно победили. Нам нужно проанализировать, что команда сделала не так. Мы провели плохой матч и на протяжении всей встречи находились в роли догоняющих. Не отпускали «Парму» далеко вперёд, но при этом постоянно уступали в счете и не могли создать себе очковый задел. Они постоянно переключались в защите, а нам не хватало терпения атаковать их оборону, возможно, за исключением последней четверти. Это и стало ключом нашего поражения.

Нам не удалось сдержать Айзею Риза. Но считаю, что причина проигрыша заключается не в защите, а в нашем нападении. Мы торопились, выполнили много неподготовленных и неуверенных бросков. Мы проиграли из-за своего плохого нападения и хорошей защиты соперника», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня в Казани в рамках очередного матча Единой лиги ВТБ местный УНИКС проиграл «Парме» из Перми со счетом 70:72.