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Названа причина, по которой Стефен Карри пропустит матч с «Милуоки»

Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс». Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.

Отмечается, что тренерский штаб калифорнийского клуба принял решение предоставить отдых 35-летнему баскетболисту. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в Западной конференции, имея 18 побед и 20 поражений. У «Лос-Анджелес Лейкерс», занимающего 11-е место, показатель 19-20.

В нынешнем сезоне Стефен Карри принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 26,7 очка, 4,8 результативные передачи и 4,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 44,3, трёхочковых — 39,8.