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«Бостон» одержал 19-ю победу подряд на своей площадке в сезоне-2023/2024 НБА

«Бостон» одержал 19-ю победу подряд на своей площадке в сезоне-2023/2024 НБА
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Сегодня, 14 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 145:113 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что эта победа стала 19-й для «Бостона» на своей площадке в текущем сезоне НБА. «Селтикс» ни разу не проигрывали в домашних встречах. Следующие домашние игры «кельты» проведут с «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, что самым результативным игроком в сегодняшнем матче стал атакующий защитник Джейлен Браун. На его счету 32 очка, шесть подборов, две результативные передачи, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» Брауна составил «+19».

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
145 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 27, Притчард - 19, Порзингис - 17, Уайт - 13, Холидэй - 11, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Корнет - 2, Бэнтон, Стивенс
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 22, Шенгюн - 19, Брукс - 12, Томпсон - 10, Грин - 10, Смит II - 9, Грин - 9, Холидей - 5, Ванвлит - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2, Марьянович - 2, Тэйт
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