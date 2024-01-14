«Бостон» одержал 19-ю победу подряд на своей площадке в сезоне-2023/2024 НБА

Сегодня, 14 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 145:113 в пользу хозяев.

Примечательно, что эта победа стала 19-й для «Бостона» на своей площадке в текущем сезоне НБА. «Селтикс» ни разу не проигрывали в домашних встречах. Следующие домашние игры «кельты» проведут с «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, что самым результативным игроком в сегодняшнем матче стал атакующий защитник Джейлен Браун. На его счету 32 очка, шесть подборов, две результативные передачи, два перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» Брауна составил «+19».