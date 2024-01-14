Представитель Евролиги Сашич: нельзя впутывать политику в спорт

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Сашич заявил, что матчи должны проходить вне зависимости от политических ситуаций.

«Я очень горд тем, что мы, сербы, открыли свои двери для израильских команд. Для россиян хочу сказать, что подобное предложение было выслано и российским клубам. Мы как спортивная нация, которая уже была под санкциями, верим в то, что матчи должны быть сыграны. Вне зависимости от обстоятельств. Нельзя впутывать политику в спорт.

Мы очень счастливы, что помогаем израильским клубам. Правительство страны и города совместно с клубами, вся наша баскетбольная экосистема помогает им чем может, чтобы у них была возможность играть. Не забывайте, что из-за санкций «Партизану» тоже приходилось играть в другой стране. То же касалось и югославской сборной, которая выступала на протяжении трёх лет в Греции. Сербы никогда это не забудут. Мы всегда им будем благодарны. А теперь мы и сами помогаем другим в ответ», — сказал Сашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.