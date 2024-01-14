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В Евролиге выступили за возвращение российских клубов

В Евролиге выступили за возвращение российских клубов
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Сашич высказался о возвращении российских клубов в турнир.

«До санкций в Евролиге участвовало три российских клуба. Не забывайте о том, сколько потеряли эти команды из-за всей этой ситуации. Нужно компенсировать их потери и дать возможность именно трём клубам из России участвовать в турнире. В долгосрочной перспективе не только ЦСКА может стать статусным клубом Евролиги, но и «Зенит». Город Санкт-Петербург — крайне притягательное место для любого фаната. Нужно ли говорить вообще о перспективах того, что может дать «Газпром» Евролиге? Они спонсировали Лигу чемпионов.

Если обобщить. Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Во вторую очередь, как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это и хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше», — сказал Сашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Интервью:
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«Нельзя впутывать политику в спорт». Интервью с представителем Евролиги Сашичем
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