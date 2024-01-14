Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Панатинаикоса» раскритиковал действия «Реала»

Владелец «Панатинаикоса» раскритиковал действия «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос обратился к руководству мадридского «Реала» по поводу того, что действующий победитель Евролиги распространяет слухи о том, что клуб из Афин предлагал контракты лидерам «сливочных» центровому Уолтеру Таварешу и форварду Марио Хезонье.

«Вы настолько напуганы там, в Испании? Вы заставили Marca написать бессмысленный материал, чтобы запутать нас?» – написал Яннакопулос в своих социальных сетях.

Ранее Marca сообщала, что «Панатинаикос» сделал очень выгодные предложения лидерам «Реала» перед тем, как у игроков истекали контракты с мадридским клубом (летом 2023 года).

Сообщается, что Тавареш получил предложение с зарплатой € 3 млн в год, а Хезонье предлагали аналогичную сумму, но за двухлетнее соглашение.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Сейчас читают:
Эксклюзив
В Евролиге выступили за возвращение российских клубов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android