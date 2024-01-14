Владелец «Панатинаикоса» раскритиковал действия «Реала»

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос обратился к руководству мадридского «Реала» по поводу того, что действующий победитель Евролиги распространяет слухи о том, что клуб из Афин предлагал контракты лидерам «сливочных» центровому Уолтеру Таварешу и форварду Марио Хезонье.

«Вы настолько напуганы там, в Испании? Вы заставили Marca написать бессмысленный материал, чтобы запутать нас?» – написал Яннакопулос в своих социальных сетях.

Ранее Marca сообщала, что «Панатинаикос» сделал очень выгодные предложения лидерам «Реала» перед тем, как у игроков истекали контракты с мадридским клубом (летом 2023 года).

Сообщается, что Тавареш получил предложение с зарплатой € 3 млн в год, а Хезонье предлагали аналогичную сумму, но за двухлетнее соглашение.

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