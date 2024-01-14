Рон Харпер: любимый чемпионский перстень? Все

Экс-защитник «Чикаго Буллз» Рон Харпер, который трижды становился чемпионом НБА с «быками», рассказал, что он равнозначно относится к каждому из своих чемпионских перстней.

Харпер давал блиц-интервью пресс-службе клуба.

Интервьюер: «Любимый чемпионский перстень?»

Рон Харпер: «Все».

Также Харпер во время интервью назвал Майкла Джордана и Скотти Пиппена самыми модными игроками, с которыми он играл. Самым приятным воспоминанием в составе «Буллз» он считает несколько побед подряд в чемпионатах. А самым сложным соперником, против которого ему довелось обороняться, он выбрал Реджи Миллера, объяснив это тем, что тот всегда находится в движении.

Всего в НБА Харпер провёл 15 сезонов. Пять раз он становился чемпионом НБА в составе «Буллз» и «Лейкерс».