Игорь Ракочевич раскритиковал Евролигу за отношение к «Црвене Звезде» и «Партизану»

Бывший сербский игрок Игор Ракочевич раскритиковал непостоянный статус «Црвены Звезды» и «Партизана» в Евролиге.

В сообщении, опубликованном на его личном аккаунте X, Ракочевич сказал следующее.

«Если в следующем году у Сербии не будет двух представителей в Евролиге, значит, такие критерии, как традиции, качество баскетбола, развитие молодых игроков Евролиги, количество зрителей, самая зажигательная атмосфера на матчах, продвижение Евролиги, отдача многих выдающихся игроков в Европу, не соблюдаются.

То, что «Црвена Звезда» и «Партизан» после всего, что они дали Европе, при таком интересе и самой большой аудитории, возможно, не будут играть в Евролиге в следующем году, по меньшей мере несправедливо», — приводит слова Ракочевича Basket News.