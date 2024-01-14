Одноклубники Кавая рассказали о любимом блюде Леонарда

В одном из эпизодов Podcast P суперзвезда «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и его бывший партнер по команде Лу Уильямс обсудили, как двукратный MVP Финала НБА Кавай Леонард готовил еду, живя в одиночестве в своем гостиничном номере в Walt Disney World во время плей-офф 2020 года.

«Номер Кавая был прямо напротив моего номера. И он там часто готовил», — сказал Джорджа.

По словам Уильямса, Леонард любил готовить мексиканскую еду. Он дал название своим кулинарным приключениям и назвал их «Кухня Кавая», даже подтвердил свои навыки,

«Вы можете рассчитывать на Кавая Леонарда с мексиканской едой», — сказал Уильямс.

Ранее Джордж вспомнил период своего пребывания в «Индиане Пэйсерс» под руководством Фрэнка Вогеля, который сейчас возглавляет «Финикс Санз».