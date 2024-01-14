Вергун: сейчас цена каждой победы – плей-офф

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной».

Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 74:71.

«Прежде всего поздравляю команду, сейчас цена каждой победы – плей-офф. По качеству игры есть много нюансов, надо работать и делать лучше некоторые вещи. Игроки проявили характер, мне очень нравится, как они играют за город, за клуб.

«Астана», на мой взгляд, одна из самых тренерских команд, может быть, им чуть-чуть ротации не хватает, но по качеству баскетбола – это очень серьезный соперник. Я рад, что с такими командами, как «Астана» и «ПАРМА» мы остаемся в игре и не проваливаемся», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.