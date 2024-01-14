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Вергун: сейчас цена каждой победы – плей-офф

Вергун: сейчас цена каждой победы – плей-офф
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной».

Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 74:71.

«Прежде всего поздравляю команду, сейчас цена каждой победы – плей-офф. По качеству игры есть много нюансов, надо работать и делать лучше некоторые вещи. Игроки проявили характер, мне очень нравится, как они играют за город, за клуб.

«Астана», на мой взгляд, одна из самых тренерских команд, может быть, им чуть-чуть ротации не хватает, но по качеству баскетбола – это очень серьезный соперник. Я рад, что с такими командами, как «Астана» и «ПАРМА» мы остаемся в игре и не проваливаемся», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 71
Астана
Астана
Уралмаш: Эллис - 18, Захаров - 14, Писклов - 13, Нэльсон - 10, Даглас - 6, Уиттакер - 4, Нэвелс - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Михеев, Прощенко
Астана: Андерсон - 21, Дэвис - 15, Хэмм - 15, Джонсон - 8, Мурзагалиев - 5, Пушица - 4, Майдекин - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали
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