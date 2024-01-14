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Богачёв: позиция Шашича может стать предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу

Богачёв: позиция Шашича может стать предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв считает, что позиция исполнительного директора Совета тренеров Евролиги Горана Шашича может повлиять на решение Евролиги вернуть российские команды в состав участников турнира.

Ранее Шашич заявил, что «нельзя впутывать политику в спорт».

«Может ли позиция Сашича стать определённой предпосылкой к возвращению наших клубов в Евролигу? Думаю, что может. Он серб. Сербы в целом нас поддерживают. Тут вопрос, насколько прислушаются к нему. Это было бы как бальзам. Баскетбол — игра интересная, интеллектуальная, объединяющая. Позиция Сашича абсолютно правильная: спорт есть спорт. К тому же мы видим, что там относительно Израиля, но их команды не отстраняют», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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