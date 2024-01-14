Карасёв — о матче с «Минском»: было такое впечатление, что мы боремся сами с собой

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (86:79).

«Нужная, хорошая победа выездная. «Минск» уже в этом сезоне показывал, что они могут играть и делать это хорошо. Где-то немного им не хватало, о чём мы говорили ребятам. Чтобы мы не оказались командой, которая первой не обыграет «Минск». Местами у нас было такое впечатление, что мы боремся сами с собой: и в защите, и в нападении, поведя, особенно 10 очков. Совершенно невынужденные потери, какая-то расслабленность. И опять приходилось начинать всё заново. Хорошо, что смогли всё довести до конца, логического завершения. Третья победа подряд – для нас это значимо», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.