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Карасёв — о матче с «Минском»: было такое впечатление, что мы боремся сами с собой

Карасёв — о матче с «Минском»: было такое впечатление, что мы боремся сами с собой
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Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (86:79).

«Нужная, хорошая победа выездная. «Минск» уже в этом сезоне показывал, что они могут играть и делать это хорошо. Где-то немного им не хватало, о чём мы говорили ребятам. Чтобы мы не оказались командой, которая первой не обыграет «Минск». Местами у нас было такое впечатление, что мы боремся сами с собой: и в защите, и в нападении, поведя, особенно 10 очков. Совершенно невынужденные потери, какая-то расслабленность. И опять приходилось начинать всё заново. Хорошо, что смогли всё довести до конца, логического завершения. Третья победа подряд – для нас это значимо», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
79 : 86
МБА
Москва
Минск: Огунгбени-Джексон - 17, Зечевич - 16, Микульский - 12, Дуду - 9, Чебашек - 9, Куратник - 8, Коско - 4, Мотовилов - 2, Стубеда - 2, Щербаков, Борисевич, Аладко
МБА: Трушкин - 26, Лопатин - 15, Барашков - 10, Личутин - 9, Голдырев - 8, Хоменко - 7, Минченко - 7, Касаткин - 2, Шейко - 2, Воронов
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