Пол Пирс: «Никс» могут выйти в финал Восточной конференции

Бывшая звезда НБА Пол Пирс сделал смелый прогноз, заявив, что у «Нью-Йорк Никс» есть потенциал выйти в финал Восточной конференции в плей-офф 2024 года.

«Они могут быть в финале Восточной конференции. Я смотрю на Восток. Это «Селтикс» и все остальные на пару уровней ниже. Даже «Милуоки» находится на уровень ниже «Селтикс». Если «Никс» найдут способ избежать «Селтикс» во втором раунде, они могут оказаться в финале конференции», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 14 января, «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке принимал «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 106:94 в пользу гостей.

Никс занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, имея в своём активе 23 победы при 16 поражениях.