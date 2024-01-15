Стало известно, когда Дрэймонд Грин вернётся в строй после дисквалификации

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, как ожидается, примет участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», который пройдёт завтра, 16 января, в 2:00 мск.

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Отметим, что Грин пропускал игры из-за дисквалификации после удара по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время встречи.

В нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9. «Голден Стэйт» занимает на Западе 12-е место (18-21).