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«Майами» установит статую в честь Дуэйна Уэйда

«Майами» установит статую в честь Дуэйна Уэйда
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Руководство «Майами Хит» приняло решение установить статую в честь члена Зала славы Дуэйна Уэйда в течение 2024 года. Об этом рассказал президент клуба Пэт Райли во время большого перерыва матча «Майами» с «Шарлотт Хорнетс», который проходит на данный момент.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный чемпион лиги в составе флоридского клуба. Отметим, что атакующий защитник также входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги.

Дуэйн Уэйд (слева) и Пэт Райли (справа)

Дуэйн Уэйд (слева) и Пэт Райли (справа)

Фото: https://twitter.com/ZachWeinberger

Объявление об установке статуи Дуэйна Уэйда

Объявление об установке статуи Дуэйна Уэйда

Фото: https://twitter.com/ZachWeinberger

За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах, набирая в среднем 22 очка, 5,4 результативные передачи и 4,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 29,3. Дуэйн также успел поиграть за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс» по одному сезону.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
97 : 79
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Ричардсон, Йович, Лоури, Жакез-мл., Адебайо, Хироу, Мартин, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Букнайт, Розир, Ричардс, Макгауэнс, Смит, Мартин, Блэк, Смит, Тор, Вашингтон, Менса
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