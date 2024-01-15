«Майами» установит статую в честь Дуэйна Уэйда

Руководство «Майами Хит» приняло решение установить статую в честь члена Зала славы Дуэйна Уэйда в течение 2024 года. Об этом рассказал президент клуба Пэт Райли во время большого перерыва матча «Майами» с «Шарлотт Хорнетс», который проходит на данный момент.

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный чемпион лиги в составе флоридского клуба. Отметим, что атакующий защитник также входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги.

Дуэйн Уэйд (слева) и Пэт Райли (справа) Фото: https://twitter.com/ZachWeinberger

Объявление об установке статуи Дуэйна Уэйда Фото: https://twitter.com/ZachWeinberger

За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах, набирая в среднем 22 очка, 5,4 результативные передачи и 4,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48, трёхочковых — 29,3. Дуэйн также успел поиграть за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс» по одному сезону.