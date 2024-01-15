Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реакция Дуэйна Уэйда на новость о возведении статуи «Майами» в его честь. Видео

Реакция Дуэйна Уэйда на новость о возведении статуи «Майами» в его честь. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 января, во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс» стало известно о том, что «Майами» в 2024 году установит статую в честь Дуэйна Уэйда.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время большого перерыва президент флоридского клуба Пэт Райли объявил о том, что «Хит» почтят успехи члена Зала славы в составе «Майами» статуей. Дуэйн Уэйд эмоционально отреагировал на эти новости во время пребывания на арене.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА и трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит». Отметим, что атакующий защитник также входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 87
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Адебайо - 24, Хироу - 21, Робинсон - 19, Жакез-мл. - 15, Ричардсон - 11, Хайсмит - 7, Йович - 5, Мартин - 2, Лоури, Робинсон, Брайант
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Болл - 21, Бриджес - 20, Вашингтон - 5, Смит - 4, Мартин - 3, Ричардс - 2, Макгауэнс - 2, Менса - 2, Букнайт - 1, Смит - 1, Блэк, Тор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android