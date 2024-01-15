Реакция Дуэйна Уэйда на новость о возведении статуи «Майами» в его честь. Видео

Сегодня, 15 января, во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс» стало известно о том, что «Майами» в 2024 году установит статую в честь Дуэйна Уэйда.

Во время большого перерыва президент флоридского клуба Пэт Райли объявил о том, что «Хит» почтят успехи члена Зала славы в составе «Майами» статуей. Дуэйн Уэйд эмоционально отреагировал на эти новости во время пребывания на арене.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА и трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит». Отметим, что атакующий защитник также входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах.