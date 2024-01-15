Сегодня, 15 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 15 января:

«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:109;

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 104:87;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:105;

«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 143:142 (ОТ);

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 116:127.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 33 очка, девять подборов и шесть результативных передач. Также отметим защитника «Портленда» Скута Хендерсона. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и девять передач.