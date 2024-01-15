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Все результаты игрового дня НБА 15 января

Все результаты игрового дня НБА 15 января
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Сегодня, 15 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 15 января:

«Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:109;
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 104:87;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:105;
«Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 143:142 (ОТ);
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 116:127.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 33 очка, девять подборов и шесть результативных передач. Также отметим защитника «Портленда» Скута Хендерсона. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и девять передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 25, Маррей - 25, Гордон - 20, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 9, Браун - 2, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Индиана Пэйсерс: Браун - 18, Хилд - 16, Матурин - 12, Нембард - 12, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Топпин - 11, Смит - 8, Макконнелл - 5, Нвора - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Шиппард, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 87
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Адебайо - 24, Хироу - 21, Робинсон - 19, Жакез-мл. - 15, Ричардсон - 11, Хайсмит - 7, Йович - 5, Мартин - 2, Лоури, Робинсон, Брайант, Лав
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Болл - 21, Бриджес - 20, Вашингтон - 5, Смит - 4, Мартин - 3, Ричардс - 2, Макгауэнс - 2, Менса - 2, Букнайт - 1, Смит - 1, Блэк, Тор, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 17, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 10, Рид - 8, Александер-Уолкер - 6, Конли - 6, Маклафлин, Мур, Майнотт, Милтон, Браун, Миллер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Пауэлл - 24, Джордж - 16, Харден - 14, Уэстбрук - 12, Пламли - 8, Тайс - 3, Мэнн - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Такер, Зубац
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 127
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 33, Саймонс - 28, Рит - 17, Мюррэй - 13, Уокер - 11, Рупер - 11, Камара - 2, Минайя - 1, Тибулл, Грант, Браун, Брогдон
Финикс Санз: Букер - 34, Бил - 23, Дюрант - 21, Аллен - 20, Нуркич - 14, Мету - 8, Бэйтс-Диоп - 4, Гордон - 3, Окоги, Гудвин, Ойбанкс, Ватанабэ, Литтл, Ли
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