Сабонис повторил достижение Чемберлена и Йокича по трипл-даблам для центровых

Центровой, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда проиграла со счётом 142:143 в овертайме.

Сабонис в общей сложности провёл на площадке 45 минут, набрав суммарно 21 очко (9 из 10 с игры, где 1 из 1 — трёхочковый), сделал 15 результативных передач, 13 подборов, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+7».

Таким образом, 27-летний баскетболист стал третьим центровым в истории НБА, которому в течение регулярного чемпионата удалось как минимум 10 раз оформить трипл-дабл. Ранее это удавалось Николе Йокичу и Уилту Чемберлену.