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Лессор, Шенгелия, Монеке — лучшие по количеству очков под кольцом в Евролиге

Пресс-служба баскетбольной Евролиги представила список лучших игроков по количеству набранных очков под кольцом в нынешнем сезоне. Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На второй строчке расположился грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия. Топ-3 замкнул форвард испанской «Басконии» Чима Монеке.

Лучшие игроки по количеству очков под кольцом в текущем сезоне Евролиги:

Матиас Лессор (194 очка, «Панатинаикос»). Торнике Шенгелия (164 очка, «Виртус»). Чима Монеке (149 очков, «Баскония»). Джонатан Мотли (143 очка, «Фенербахче»). Венсан Пуарье (141 очко, «Реал» Мадрид). Йоханнес Тиман (134 очка, «Альба» Берлин). Тайрик Джонс (128 очков, «Анадолу Эфес»). Уолтер Тавареш (123 очка, «Реал» Мадрид).

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