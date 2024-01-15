Лессор, Шенгелия, Монеке — лучшие по количеству очков под кольцом в Евролиге
Пресс-служба баскетбольной Евролиги представила список лучших игроков по количеству набранных очков под кольцом в нынешнем сезоне. Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. На второй строчке расположился грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия. Топ-3 замкнул форвард испанской «Басконии» Чима Монеке.
Лучшие игроки по количеству очков под кольцом в текущем сезоне Евролиги:
- Матиас Лессор (194 очка, «Панатинаикос»).
- Торнике Шенгелия (164 очка, «Виртус»).
- Чима Монеке (149 очков, «Баскония»).
- Джонатан Мотли (143 очка, «Фенербахче»).
- Венсан Пуарье (141 очко, «Реал» Мадрид).
- Йоханнес Тиман (134 очка, «Альба» Берлин).
- Тайрик Джонс (128 очков, «Анадолу Эфес»).
- Уолтер Тавареш (123 очка, «Реал» Мадрид).
Комментарии