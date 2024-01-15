Суд обязал игрока «Панатинаикоса» Вильдосу выплатить € 1 млн «Басконии»

Испанская «Баскония» выиграла судебный процесс против аргентинского разыгрывающего «Панатинаикоса» Луки Вильдосы. Баскетболист обязан выплатить «Басконии» € 1 млн. Об этом сообщает Basket News.

Ситуация связана с неправомерным, по мнению испанского клуба, переходом Вильдосы в сербскую «Црвену Звезду» из «Нью-Йорк Никс». До американского клуба баскетболист выступал за «Басконию». В испанском клубе утверждали, что они сохранили права на игрока за пределами НБА. При этом «Баскония» будет апеллировать к взысканию полной суммы в € 2 млн, которая предположительно была включена в сделку.

В данный момент Вильдоса восстанавливается от травмы. В 18 матчах текущего сезона Евролиги игрок в среднем набирал 6,8 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.