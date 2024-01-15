Лука Дончич не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы

Словенский защитник команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщает ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, в предстоящей встрече среди игроков «Даллас Маверикс» также не сыграют австралийский разыгрывающий Данте Экзам (травма пятки) и защитник Деррик Джонс (травма икры). Зато доступен 19-летний центровой Дерек Лайвли.

Матч между «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» состоится сегодня, 15 января. Игра будет проведена на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени.