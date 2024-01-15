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Лука Дончич не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы

Лука Дончич не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы
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Словенский защитник команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщает ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, в предстоящей встрече среди игроков «Даллас Маверикс» также не сыграют австралийский разыгрывающий Данте Экзам (травма пятки) и защитник Деррик Джонс (травма икры). Зато доступен 19-летний центровой Дерек Лайвли.

Матч между «Даллас Маверикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» состоится сегодня, 15 января. Игра будет проведена на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Остановлен
0 : 0
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Лайвли, Грин, Хардуэй-младший, Ирвинг, Клебер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Ингрэм, Валанчюнас
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