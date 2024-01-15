Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Име Удока: передаю Шенгюну ту же мудрость, что передавал Эмбииду

Име Удока: передаю Шенгюну ту же мудрость, что передавал Эмбииду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал, что передаёт турецкому центровому команды Алперену Шенгюну ту же мудрость, что передавал форварду «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.

«Алперену Шенгюну я передаю ту же мудрость, что и передавал Джоэлу Эмбииду, а именно профессионализм, подход к делу. Когда терпите неудачу, нужно ломать плохие привычки, которые мешают вам», — приводит слова Удоки ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Име Удока был ассистентом главного тренера в «Филадельфии Сиксерс» в период с 2019 по 2020 год.

Сегодня, 15 января, «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:115. Джоэл Эмбиид отметился дабл-даблом, набрав 41 очко и совершив 10 подборов. На счету Шенгюна 19 очков и девять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 27, Беверли - 11, Харрис - 10, Моррис - 8, Убре - 7, Рид - 7, Хаус - 6, Батюм - 5, Коркмаз - 2, Мартин
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Шенгюн - 19, Брукс - 18, Томпсон - 14, Уитмор - 14, Смит II - 13, Ванвлит - 8, Ландейл - 4, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Грин - 1, Холидей, Баллок, Марьянович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android