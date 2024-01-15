Име Удока: передаю Шенгюну ту же мудрость, что передавал Эмбииду

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока рассказал, что передаёт турецкому центровому команды Алперену Шенгюну ту же мудрость, что передавал форварду «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.
«Алперену Шенгюну я передаю ту же мудрость, что и передавал Джоэлу Эмбииду, а именно профессионализм, подход к делу. Когда терпите неудачу, нужно ломать плохие привычки, которые мешают вам», — приводит слова Удоки ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).
Напомним, Име Удока был ассистентом главного тренера в «Филадельфии Сиксерс» в период с 2019 по 2020 год.
Сегодня, 15 января, «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:115. Джоэл Эмбиид отметился дабл-даблом, набрав 41 очко и совершив 10 подборов. На счету Шенгюна 19 очков и девять подборов.
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