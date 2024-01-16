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Грин набрал первые очки после дисквалификации, фанаты «Мемфиса» освистали форварда

Грин набрал первые очки после дисквалификации, фанаты «Мемфиса» освистали форварда
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 44:39 в пользу «Голден Стэйт».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине первой четверти ранее дисквалифицированный тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вышел на площадку под недовольный гул болельщиков «Мемфиса». На следующей минуте Грин набрал первые очки, реализовав трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9. На данный момент «воины» занимают 12-е место на Западе (18-21).

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Перерыв
54 : 56
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Гильярд, Тиллман, Уильямс Мл., Альдама, Уильямс, Кеннард, Джексон, Родди, Джексон, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Луни, Томпсон, Робинсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис
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