Грин набрал первые очки после дисквалификации, фанаты «Мемфиса» освистали форварда

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 44:39 в пользу «Голден Стэйт».

В середине первой четверти ранее дисквалифицированный тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вышел на площадку под недовольный гул болельщиков «Мемфиса». На следующей минуте Грин набрал первые очки, реализовав трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9. На данный момент «воины» занимают 12-е место на Западе (18-21).