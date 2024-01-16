Новичок «Мемфиса» Джексон удивился, когда после матча с ним начал разговаривать Шакил

Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107.

После матча 19-летний Джексон принял участие в послематчевом интервью на телеканале TNT. Ведущий шоу NBA on TNT Шакил О'Нил начал разговор, на что новичок «Мемфиса» удивился, как только он услышал голос члена Зала славы баскетбола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

45-й номер драфта 2023 года в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), шесть подборов, два перехвата, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+23».