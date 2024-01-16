Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Мемфиса» Джексон удивился, когда после матча с ним начал разговаривать Шакил

Новичок «Мемфиса» Джексон удивился, когда после матча с ним начал разговаривать Шакил
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107.

После матча 19-летний Джексон принял участие в послематчевом интервью на телеканале TNT. Ведущий шоу NBA on TNT Шакил О'Нил начал разговор, на что новичок «Мемфиса» удивился, как только он услышал голос члена Зала славы баскетбола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

45-й номер драфта 2023 года в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), шесть подборов, два перехвата, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+23».

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 24, Джексон - 23, Джексон - 18, Родди - 12, Гильярд - 11, Альдама - 11, Кеннард - 11, Уильямс - 4, Тиллман - 2, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Куминга - 20, Уиггинс - 16, Шарич - 13, Томпсон - 9, Подзиемски - 8, Луни - 8, Грин - 7, Джозеф, Робинсон, Киньонес, Джексон-Дэвис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android