Джексон повторил достижение Вембаньямы, Холмгрена и Хендерсона для новичков НБА

Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107.

19-летний Джексон в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), шесть подборов, два перехвата, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+23».

Таким образом, Джексон стал четвёртым новичком в нынешнем сезоне НБА, которому удалось набрать как минимум 20 очков в двух матчах подряд. Ранее тяжёлый форвард набрал 20 очков, шесть подборов и одну результативную передачу в игре с «Нью-Йорк Никс» (94:106).