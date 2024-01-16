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Джексон повторил достижение Вембаньямы, Холмгрена и Хендерсона для новичков НБА

Джексон повторил достижение Вембаньямы, Холмгрена и Хендерсона для новичков НБА
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Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 116:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

19-летний Джексон в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 9 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), шесть подборов, два перехвата, два блок-шота и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+23».

Таким образом, Джексон стал четвёртым новичком в нынешнем сезоне НБА, которому удалось набрать как минимум 20 очков в двух матчах подряд. Ранее тяжёлый форвард набрал 20 очков, шесть подборов и одну результативную передачу в игре с «Нью-Йорк Никс» (94:106).

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 24, Джексон - 23, Джексон - 18, Родди - 12, Гильярд - 11, Альдама - 11, Кеннард - 11, Уильямс - 4, Тиллман - 2, Ларэвиа, Роуз, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Куминга - 20, Уиггинс - 16, Шарич - 13, Томпсон - 9, Подзиемски - 8, Луни - 8, Грин - 7, Джозеф, Робинсон, Киньонес, Джексон-Дэвис
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