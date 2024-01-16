Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис исполнил эффектный данк с сопротивлением новичка Чета Холмгрена

Энтони Дэвис исполнил эффектный данк с сопротивлением новичка Чета Холмгрена
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт – 99:91 в пользу «Лос-Анджелеса».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард, один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис стал автором эффектного момента, исполнив успешный данк с сопротивлением центрового, новичка «Оклахома-Сити» Чета Холмгрена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 30-летний Дэвис принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 12,1 подбора и 3,5 результативной передачи при проценте реализации бросков с игры 55,1, трёхочковых — 33,3. «Озёрники» на данный момент находятся вне зоны плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 25, Ривз - 15, Расселл - 14, Хатимура - 12, Вуд - 11, Вандербилт - 5, Принс - 3, Мэйс, Кристи, Хэйс, Уиндлер
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 25, Гилджес-Александер - 24, Дорт - 11, Холмгрен - 9, Гидди - 8, Мицич - 6, Дженг - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 5, Джо - 4, Уильямс - 3, Дав. Бертанс, Уиггинс, Манн, Сарр
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android