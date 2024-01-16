Энтони Дэвис исполнил эффектный данк с сопротивлением новичка Чета Холмгрена

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт – 99:91 в пользу «Лос-Анджелеса».

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард, один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис стал автором эффектного момента, исполнив успешный данк с сопротивлением центрового, новичка «Оклахома-Сити» Чета Холмгрена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 30-летний Дэвис принял участие в 38 встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 12,1 подбора и 3,5 результативной передачи при проценте реализации бросков с игры 55,1, трёхочковых — 33,3. «Озёрники» на данный момент находятся вне зоны плей-ин.