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«Слишком большая выгода». Эксперт предложил трёхсторонний обмен Дрэймонда Грина

«Слишком большая выгода». Эксперт предложил трёхсторонний обмен Дрэймонда Грина
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Известный североамериканский журналист Билл Симмонс высказал мнение, что сразу три клуба НБА могли бы получить пользу в случае обмена тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Отправьте Дрэймонда в «Лейкерс». Он будет очень счастлив. Леброн будет держать его под контролем. В этой сделке слишком большая выгода», — приводит слова Симмонса Basketball Forever.

По мнению Симмонса, «Буллз» могли бы отказаться от центрового Николы Вучевича, который перешёл бы в «Уорриорз». «Чикаго» получил бы форварда «озёрников» Руи Хатимуру и выбор калифорнийской команды в первом раунде драфта 2029 года. «Лос-Анджелес», в свою очередь, получил бы Дрэймонда.

Ранее Грин обратил внимание товарищей по команде на необходимость сосредоточить усилия по улучшению игры в защите.

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