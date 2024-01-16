Игрок «Зенита» — перед четвертьфиналом Кубка России с «Самарой»: легко точно не будет

Центровой «Зенита» Артём Клименко поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Кубка России с «Самарой», который пройдёт в Самаре 17 января.

«Эта команда борется за попадание в первую шестёрку турнирной таблицы Единой лиги. В предыдущем домашнем матче мы забросили практически все дальние броски и тем самым смогли легко их обыграть. Хотелось бы повторить результат, и добиться такого же процента попаданий. Но мы понимаем, что легко точно не будет.

Как повлияет то, что составы будут отличаться? В целом никак не повлияет. Самым важным будет реализовать тренерскую задумку на паркете. И мы, и «Самара» будем работать именно над этим. Уверен, болельщики смогут насладиться хорошей игрой и баскетболом.

Ожидал ли, что на стадии четвертьфинала останутся только клубы Единой лиги? В целом, это объяснимо уровнем команд, хотя есть клубы Суперлиги, которые боролись очень здорово на предыдущих этапах. Если посмотреть на подобные примеры в других видах спорта или турнирах, то сразу становится очевидно, что, в основном, борьбу за трофеи ведут клубы одного уровня», — приводит слова Клименко пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.