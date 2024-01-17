Джоэл Эмбиид вышел на первое место по матчам с 40+ очками в сезоне-2023/2024 НБА

Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 41 очко (13 из 22 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), 10 результативных передач, семь подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «0».

Таким образом, 29-летний баскетболист вышел на чистое первое место в текущем сезоне НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками — 8. В тройку лидеров по этому показателю также входят Лука Дончич («Даллас Маверикс» — 7) и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс» — 6).