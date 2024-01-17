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Джоэл Эмбиид вышел на первое место по матчам с 40+ очками в сезоне-2023/2024 НБА

Джоэл Эмбиид вышел на первое место по матчам с 40+ очками в сезоне-2023/2024 НБА
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Центровой, лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:121.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 41 очко (13 из 22 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), 10 результативных передач, семь подборов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «0».

Таким образом, 29-летний баскетболист вышел на чистое первое место в текущем сезоне НБА по количеству игр как минимум с 40 набранными очками — 8. В тройку лидеров по этому показателю также входят Лука Дончич («Даллас Маверикс» — 7) и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс» — 6).

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 121
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 25, Харрис - 24, Убре - 11, Беверли - 8, Батюм - 8, Моррис - 7, Рид - 2, Мартин, Каунсил, Смит, Хаус, Коркмаз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 16, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 11, Джексон - 10, Уотсон - 5, Джордан - 4, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
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