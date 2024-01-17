Инсайдер раскрыл намерения Джеймса Хардена по поводу своего будущего в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём последнем материале на платформе Substack рассказал, что разыгрывающий Джеймс Харден планирует заключить новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» в предстоящем межсезонье.

«Джеймсу Хардену придётся подождать до лета, так как сейчас он не имеет права вести переговоры [о продлении], прежде чем он официально продлит, как ожидается, своё пребывание в «Клипперс», — написал Стайн.

Отметим, что во время текущего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний Харден был обменян «Филадельфией Сиксерс» в клуб из Лос-Анджелеса. В сезоне-2023/2024 разыгрывающий заработает $ 35,64 млн.

Джеймс Харден на вечеринке после проигранного матча: