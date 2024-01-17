«Думаю, это безумие». Бэм Адебайо — о правиле в НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался насчёт правила распределения нагрузки в Национальной баскетбольной ассоциации, которое лига ввела в сезоне-2023/2024.

«Честно говоря, это не влияет на то, как я отношусь к баскетболу. Я люблю играть в баскетбол. Я люблю эту игру. Что касается меня, то я буду играть в любом случае.

Думаю, это безумие, что у нас должно быть правило, по которому вы должны играть в матчах просто потому, что, на мой взгляд, все любят баскетбол так же, как я.

В конце концов, если ребята хотят выигрывать награды, они будут играть», – приводит слова Адебайо ESPN.

Напомним, в нынешнем сезоне, если баскетболист не проведёт на паркете как минимум 65 игры за сезон, то он не имеет право получить одну из личных наград лиги или попасть в символическую сборную лучших игроков.