«Это должно было случиться раньше». Адебайо — о решении установить статую в честь Уэйда

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо прокомментировал решение руководства клуба установить статую в честь трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды Дуэйна Уэйда.

«Я знал. Я не мог ему сказать об этом. Мне казалось, что это должно было случиться раньше, это только моё мнение», — приводит слова Адебайо ClutchPoints в социальной сети Х (ранее Twitter).

Дуэйн Уэйд — 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА. Баскетболист входит в официальный список 75 лучших игроков в истории лиги. За свою карьеру Уэйд принял участие в 1054 матчах. Помимо «Майами», Дуэйн также играл за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». В данный момент прославленному игроку 41 год.