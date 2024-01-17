Инсайдер назвал команды в НБА, которым интересен Пол Джордж

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Спирс рассказал, что «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс» следят за ситуацией с продлением контракта с «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем.

«Выход на рынок свободных агентов Джорджа потенциально мог стать одной из самых интересных сюжетных линий следующего лета, поскольку как «Филадельфия», так и старые друзья Пола Джорджа из «Индианы», были заинтересованы в том, чтобы заполучить его.

Сейчас в лиге, конечно же, растут ожидания того, что Джордж рано или поздно заключит с «Клипперс» новый контракт в стиле Кавая (Леонарда)… В то время как Джеймс Харден (не имеющий права на продление контракта в течение сезона) должен ждать до лета, прежде чем он тоже продлит контракт с «Клипперс», – написал Марк Спирс в своём блоге.