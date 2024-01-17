«Его уважают игроки». Владимир Гомельский – об отличиях между Ясикявичюсом и Итудисом

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о назначении литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера «Фенербахче». Ранее турецкую команду возглавлял Димитрис Итудис.

«Несомненно, Ясикявичюс имеет совсем другую концепцию выстраивания отношений с игроками, другой стиль ведения игры, чем Итудис. Кроме того, у Ясикявичюса есть авторитет для игроков — он был звездой во время своей собственной игровой карьеры. Шарунас успел привнести некоторые изменения в тактике игры команды. Это также способствовало ряду побед», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Итудис покинул «Фенербахче» в середине декабря прошлого года. Вскоре после этого турецкая команда объявила о назначении Ясикявичюса.

Евролига. «Фенербахче» — «Бавария»:

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