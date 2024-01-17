НБА оштрафовала Майка Брауна на $ 50 тыс. за критику судей

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала главного тренера «Сакраменто Кингз» Майка Брауна на $ 50 тыс. за публичное недовольство действиями судей в матче с «Милуоки Бакс». Тренер принёс на пресс-конференцию ноутбук, в котором разбирал игровые эпизода матча с регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в начале заключительной четверти Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьёй. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Напомним, матч между «Сакраменто» и «Милуоки» завершился победой «оленей» со счётом 143:142 ОТ. Разыгрывающий, один из лидеров хозяев Дэмьен Лиллард стал автором победного трёхочкового попадания.