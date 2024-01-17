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НБА оштрафовала Майка Брауна на $ 50 тыс. за критику судей

НБА оштрафовала Майка Брауна на $ 50 тыс. за критику судей
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Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала главного тренера «Сакраменто Кингз» Майка Брауна на $ 50 тыс. за публичное недовольство действиями судей в матче с «Милуоки Бакс». Тренер принёс на пресс-конференцию ноутбук, в котором разбирал игровые эпизода матча с регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в начале заключительной четверти Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьёй. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Напомним, матч между «Сакраменто» и «Милуоки» завершился победой «оленей» со счётом 143:142 ОТ. Разыгрывающий, один из лидеров хозяев Дэмьен Лиллард стал автором победного трёхочкового попадания.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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