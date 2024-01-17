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Девушка-рестлер сообщила, что Дрэймонду Грину нашлось бы место в WWE

Девушка-рестлер сообщила, что Дрэймонду Грину нашлось бы место в WWE
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Американская девушка-рестлер Бэйли поделилась мнением о тяжёлом форварде Дрэймонде Грине («Голден Стэйт Уорриорз»), который в прошлом году ударил в лицо центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

«Его безжалостность. Нам нравится нарушать правила, но нам это сходит с рук. Мы должны научить его нарушать правила и выходить сухим из воды или душить кого-то и выходить сухим из воды. Я думаю, что для такого человека, как он, и для такого спортсмена, как он, с такой яркой индивидуальностью, в WWE всегда найдётся место. Если он смог нанести ему урон, тогда миру нужно остерегаться, потому что мы собираемся присвоить титул и этому плохому парню», – сказала Бэйли в подкасте Gabby AF.

Напомним, 16 января Грин впервые сыграл после отбытия дисквалификации, наложенной на него лигой. Случилось это в матче с «Мемфис Гриззлиз» (107:116).

Отстранение Грина:
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