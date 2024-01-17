Экс-игрок «Денвера» отреагировал на критику Энтони решения команды отдать его номер Йокичу

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс, в настоящий момент выступающий на Тайване, дал комментарий по поводу недавнего решения «Денвер Наггетс» отдать игровой номер прославленного игрока (15-й) Кармело Энтони нынешнему центровому Николе Йокичу. По словам Казинса, он сам на протяжении карьеры выступал под 15-м номером из-за уважения к Энтони.

«Причиной, по которой я сам носил номер 15, был Кармело Энтони. Конечно, это решение можно назвать мелочным. Но никто не ожидал, что Йокич станет так хорош», — сказал Казинс на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

Отметим, что Казинс перед уходом из НБА недолго выступал за «Денвер».

Ранее Энтони раскритиковал решение «Денвера», назвав его «мелким манёвром».