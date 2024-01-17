Сборная России по баскетболу назвала расширенный состав на февральский сбор

Сборная России по баскетболу огласила список игроков, которые примут участие в расширенном сборе национальной команды. В него вошли 24 баскетболиста. Сборы состоятся с 17 по 25 февраля.

Форварды: Георгий Жбанов («Зенит»), Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Нижний Новгород»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Данила Походяев («Руна»), Самсон Руженцев (ЦСКА).

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («Парма»), Кирилл Савин («Руна»), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенёв («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

В окончательный войдёт 20 игроков. Их имена будут объявлены позже.

Баскетболисты, которые примут участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, присоединятся к национальной команде после 18 февраля. Также сообщается, что в рамках сбора будет проведён товарищеский матч. Соперник пока не называется, а информация о дате и времени встречи появится позже.