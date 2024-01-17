Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная России по баскетболу назвала расширенный состав на февральский сбор

Сборная России по баскетболу назвала расширенный состав на февральский сбор
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России по баскетболу огласила список игроков, которые примут участие в расширенном сборе национальной команды. В него вошли 24 баскетболиста. Сборы состоятся с 17 по 25 февраля.

Форварды: Георгий Жбанов («Зенит»), Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Нижний Новгород»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Данила Походяев («Руна»), Самсон Руженцев (ЦСКА).

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («Парма»), Кирилл Савин («Руна»), Юрий Умрихин («Самара»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенёв («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

В окончательный войдёт 20 игроков. Их имена будут объявлены позже.

Баскетболисты, которые примут участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, присоединятся к национальной команде после 18 февраля. Также сообщается, что в рамках сбора будет проведён товарищеский матч. Соперник пока не называется, а информация о дате и времени встречи появится позже.

Материалы по теме
Кириленко: российские команды смогут вернуться только после рекомендации МОК
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android