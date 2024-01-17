Пол Джордж оценил свой обмен из «Тандер» в «Клипперс» пять лет спустя

Лёгкий форвард Пол Джордж, размышляя о своём обмене из «Оклахома-Сити Тандер» в «Лос-Анджелес Клипперс» в 2019 году, высказал мнение, что сделка пошла на пользу обеим сторонам. «Оклахома» в результате той сделки получила разыгрывающего Шея Гилджес-Александера, ставшего впоследствии её лидером.

«Обе стороны оказались в плюсе. Я действительно считаю, что «Клипперс» были готовы пожертвовать довольно многим. Их преданность мне такая же, как и моя преданность им. Я действительно им благодарен. Все мы знали, что Шей будет очень и очень хорош. Этот парень особенный. В общем, этот обмен был выгоден всем», — сказал Джордж на пресс-конференции.

Ранее прославленный игрок НБА Шакил О'Нил объяснил, почему Гилджес-Александера ставит выше Луки Дончича.