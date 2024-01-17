«Уралмаш» в третий раз в сезоне обыграл «Локо». На этот раз — в 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 17 января, состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка России, в котором сошлись екатеринбургский «Уралмаш» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев площадки со счётом 80:67.

Баскетболисты екатеринбургского клуба выиграли каждую из первых трёх четвертей и выходили на заключительный отрезок игры, имея преимущество в 10 очков. В четвёртой четверти хозяевам удалось удержать соперника на расстоянии при малорезультативной игре с обеих сторон и добиться итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, который набрал 18 очков и добавил к ним три подбора и девять результативных передач.

Победитель четвертьфинального противостояния определится по итогам двух матчей. Ответная игра между командами пройдёт 8 февраля в Краснодаре.