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«Зенит» без проблем обыграл «Самару» в первом матче четвертьфинала Кубка России

«Зенит» без проблем обыграл «Самару» в первом матче четвертьфинала Кубка России
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Сегодня, 17 января, состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка России, в котором встречались «Самара» и петербургский «Зенит». Встреча проходила в Самаре и завершилась уверенной победой гостей из Санкт-Петербурга со счётом 70:47.

Гости выиграли три первых отрезка игры и добились уверенного преимущества в 31 очко перед стартом четвёртой четверти. В концовке хозяева смогли лишь немного сократить разницу в счёте.

Самым результативным в составе победителей стал российский форвард Сергей Карасёв, который набрал 13 очков и добавил к ним три подбора, две передачи и два перехвата.

Победитель четвертьфинального противостояния определится по итогам двух матчей. Ответная игра между командами пройдёт 7 февраля в Санкт-Петербурге.

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